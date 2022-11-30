В Украины нет желания уничтожать российские города, но просто наличие таких ракет заставит ещё раз подумать Кремль, продолжать ли атаки на Украину, говорит политолог.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал встречу чиновников стран НАТО в Бухаресте.

"Сейчас в Бухаресте идет саммит глав МИД стран-членов НАТО. Встреча посвящена обсуждению, как отвечать на российские атаки по украинским городам. Уже принята очень серьёзная, очень жёсткая политическая декларация. Прежде всего, в новом пакете военной помощи будет противовоздушная оборона. На саммите принимают активнейшее участие в этом собрании министры Украины, Финляндии и Швеции. В таком расширенном составе, видимо, образца 2023 года", - сказал Пионтковский.

Также политолог отметил, что НАТО может передать Украине дальнобойные ракеты.

"Украине нужны ракеты, которые будут сдерживать удары по украинским городам. В Украины нет желания уничтожать российские города, но просто наличие таких ракет заставит ещё раз подумать Кремль, продолжать ли атаки на Украину. Вот всё это находится в стадии самого активного обсуждения и в ближайшие дни мы узнаем результаты", - добавил эксперт.

Пионтковский подчеркнул, что у Запада есть политическая воля передать Украине истребители F-15.

Вас также могут заинтересовать новости: