По словам разведчиков, ожидается дальнейшая активизация боевой подготовки в Беларуси.

На сегодня на территории Беларуси находится около 9 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Несмотря на это, пока нет признаков формирования там мощной наступательной группировки войск РФ или сводных российско-белорусских войск. Но угроза нового удара по Украине с севера сохраняется.

Как сообщил в эфире национального телемарафона заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, первая танковая армия ВС РФ уже провела боевую подготовку, проходят боевое слаживание подразделения россиян под руководством Генштаба ВС РФ.

По словам разведчика, ожидается дальнейшая активизация боевой подготовки в Беларуси.

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Вместе с тем ГУР не исключает, что эта сила может быть применена как для удара по Украине с севера, так и для ротации войск оккупантов на харьковское или другие направления.

Поэтому, по словам Скибицкого, "угроза все-таки сохраняется". Но по состоянию на сегодня у этих войск "недостаточно вооружения".

"РФ сейчас активно снимает со складов, арсеналов, центров обеспечения мобилизационного развертывания вооружения, военную технику именно для того, чтобы восполнить те потери, которые враг понес на нашей территории, ну и соответственно укомплектовать те соединения и части, которые создаются по мобилизации", – объяснил Скибицкий.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

Территория Беларуси используется Россия для перемещения военной техники, нанесения ракетных ударов по Украине. При этом беларуские военные вроде бы участия в войне не берут.

Накануне Россия перебросила в Беларусь 12 тысяч мобилизованных – к украинской границе. Также известно, что сама Беларусь готовится к мобилизации. По информации Генштаба ВСУ, 10-15 тысяч беларуских военнослужащих готовы воевать против Украины.

После этого появилась информация о том, что РФ и Беларусь якобы атакуют Украину с севера уже в конце ноября. Однако в ГУР это опровергли.

По состоянию на 25 ноября киевские власти сообщали, что в настоящее время у России нет группировок для нападения, но военные продолжают укреплять защиту Киева.

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