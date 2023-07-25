За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений по всему фронту.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы Сил обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что на фронте за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений, вражеские атаки отбиты.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

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По данным Генштаба, на Авдеевском направлении, успешно отражены атаки российских войск в районе Первомайского, несмотря на плотный огонь авиации и артиллерии противника. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки и Невельского, под артиллерийский обстрел попали более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

В Генштабе сообщили, что на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Равнополя Донецкой области, обстрелял более 10 населенных пунктов. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Российские оккупанты нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области, возле Терновников, Ольшаной и Кисловки на Купянском направлении, а также в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, спорного и Раздоловки Донецкой области. Также враг вел артиллерийский огонь по многим населенным пунткам в Украине.

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Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что Силы обороны уже освободили около 45% территорий, которые ранее оккупировала Россия.

По данным американского Центра изучения войны, есть три причины медленного контраста Сил обороны. В частности, враг хорошо подготовил оборонительные позиции-массивные минные поля и эшелонированные полевые укрепления.

Кроме того, Силы обороны Украины пытаются проводить общевойсковые операции без преимущества в воздухе и с ограниченными средствами маневрирования, такими как ПВО. Украинское командование, в отличие от российского, оптимизирует свои операции таким образом, чтобы сохранить собственные силы за счет более медленного продвижения.

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