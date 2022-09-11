Анналена Бербок заверила, что Германия полностью поддерживает Украину и будет поставлять столько оружия, сколько необходимо.

Германия изменила свою позицию по оказанию военной помощи Украине на противоположную после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), передает РБК-Украина.

"Мы на 150% на стороне Украины и украинского народа. И мы будем с ними столько, сколько Украина и украинский народ будут нуждаться в нашей поддержке", - заявила Бербок.

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Она пояснила, что до 24 февраля Германия не поставляла Украине оружие, поскольку это могло стать для России поводом к вторжению, но сейчас ситуация изменилась на 180 градусов.

"Мы будем поставлять Украине оружия столько, сколько в этом будет необходимость", - сказала Бербок.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка россиян захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления в апреле доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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