Сейчас еще 6 тысяч украинцев проходят военную подготовку, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов Штатов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что благодаря усилиям международных союзников и партнеров подготовлено почти 60 тысяч украинских солдат для текущих операций по освобождению оккупированных украинских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-13"), которое проходило в Брюсселе (Бельгия). "Благодаря глобальным усилиям сейчас проходят подготовку более 6 тысяч украинцев", - подчеркнул Милли.

Генерал отметил, что украинцы проходят обучение в 40 различных тренировочных местах на основе 65 курсов с привлечением 33 стран на трех континентах.

По его словам, с начала войны Соединенные Штаты подготовили более 11 тысяч украинцев. Также, благодаря усилиям США было создано 12 маневренных батальонов, и еще сейчас ведется подготовка 3 батальонов.

"В целом, благодаря международным усилиям подготовлено почти 60 тысяч украинских солдат для этой текущей операции, и многие из них участвуют в ближних боевых действиях прямо сейчас", - сказал он.

Подготовка военных за рубежом - что надо знать

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз уже подготовил более 17 000 украинских военных и планирует, что к концу 2023 года это количество достигнет 30 000.

Напомним, в октябре прошлого года Совет Евросоюза приняла решение о создании миссии по оказанию военной помощи Украине. В рамках этой миссии запланирована разная подготовка защитников нашего государства. За два года на обучение защитников Украины планировали потратить более 100 млн евро.

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