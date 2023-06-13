Раненые солдаты из Украины могут быть вынуждены сами платить по счетам после лечения в Германии из-за бюрократиченских проволочек.

Германия обещала оплатить лечение раненых украинцев, но счета иногда оплачивают некоммерческие организации и даже сами солдаты.

Об этом пишет Politico. По данным министерства внутренних дел Германии, около 750 раненых украинцев были доставлены в Германию для лечения за время войны. В Европе в общей сложности находятся около 2250 пациентов из Украины.

В документе министерства здравоохранения Германии, который имеется в распоряжении Politico, Берлин пообещал, что все раненые гражданские и военные из Украины должны иметь быстрый и легкий доступ к качественной медицинской помощи после их прибытия в страну - без необходимости нести какие-либо расходы лично. Но организацию и финансирование неотложной медицинской помощи в некоторых регионах страны были вынуждены взять на себя частные группы.

Одной из таких организаций является некоммерческая группа MediCare Hubs Kyiv со штаб-квартирой в Берлине. Ее представитель сказал, что рассмотрение дела в Германии может "затянуться на несколько недель. Это оставляет раненых солдат и госпитали в неведении относительно того, кто в конечном итоге должен будет покрыть расходы".

Иногда это означает, что "их доставляли в Германию под ложными обещаниями", добавил представитель организации.

Для раненых солдат из Украины необходимо проверить их право на получение социальных выплат - несмотря на обещание быстрого, легкого и бесплатного доступа к качественной медицинской помощи. Об этом говорится в документе министерства здравоохранения, в котором не упоминается исключение для военных. Министерство труда в своем письме разъясняет, что право на получение пособия должно проверяться "в каждом отдельном случае".

Однако эти проверки могут занять несколько недель, так как лечение может быть оплачено немецкими фондами социального обеспечения только при наличии справки - по сути, разрешения на пребывание, позволяющего раненому украинцу остаться в стране. Исключений из этого правила нет.

Один из медработников берлинской больницы на условиях анонимности рассказал Politico об офицере украинской армии с ампутационной травмой. По словам медика, немецкие чиновники пообещали военнослужащему, что в течение четырех недель ему изготовят протез, и Германия покроет все расходы. Солдат был доставлен в Берлин в конце 2022 года и провел три недели в больнице, пока ему не назначили двух социальных работников, которые должны помочь с бюрократическими вопросами.

Им понадобилось еще две недели, чтобы зарегистрировать военного в центре прибытия украинских беженцев в Берлине. Все это время тот находился в госпитале без номера медицинской страховки. Затем власти выдали ему справку, необходимую для начала процедуры получения социальной поддержки на лечение. С момента выдачи окончательного разрешения на пребывание, которое он получил позднее, расходы на медицинское обслуживание должны покрываться лично, если только не может быть подано успешное заявление на получение пособий.

Как пишет Politico, в этом случае местный чиновник несколько недель проверял, есть ли у украинского офицера или его супруги имущество в Украине и деньги в банке, - и отказывался верить, что доступ к банковскому счету невозможен. Чиновник также предположил, что мужчина мог оформить заявку на получение медицинской помощи от украинской армии через посольство.

Через несколько недель отдел социальных служб признал себя не ответственным и передал дело солдата в местный центр занятости. И после более чем трехмесячного пребывания в Германии солдат, приехавший в Берлин только с рюкзаком, вернулся в Украину с протезом ноги. В то время как лечение в больнице покрывалось немецким медицинским страхованием, расходы на протез и примерку не были оплачены Германией, и счет до сих пор не оплачен.

Канцелярия Олафа Шольца сообщила Politico, что "расходы покрываются, если выполняются предварительные условия в соответствии с положениями Кодекса социального обеспечения" и "вопрос покрытия расходов определяется в каждом конкретном случае".

В Минздраве Германии заявили, что "все беженцы, нуждающиеся в помощи, и эвакуированные больные из Украины, в том числе военнослужащие, имеют право на льготы… получатели льгот получают доступ к обязательному медицинскому страхованию". Ответственность за это лежит на местных органах власти и центрах занятости, добавили в министерстве.

Представитель Минздрава также сообщил, что местные власти отказывали в помощи украинским военным в "нескольких отдельных" случаях. "Между вовлеченными сторонами на федеральном уровне и уровне земель ведутся обсуждения о том, как действовать в этих случаях в интересах пострадавших", - говорится в сообщении министерства.

Правительство уже некоторое время знает об этой проблеме, о чем свидетельствует документ министерства внутренних дел от июля 2022 года, полученный Politico. Поскольку удовлетворительного решения не нашлось, согласно документу, эвакуация украинцев в Германию была даже временно приостановлена.

Как сообщал Politico в мае, мэр Киева Виталий Кличко запросил у своего коллеги в Берлине заверения в том, что Украина сможет безопасно отправить раненых солдат в столицу Германии, зная, что их медицинские расходы будут покрыты. Но хотя мэр Берлина Кай Вегнер пообещал, что за такое лечение будут платить, общенационального решения не предвидится.

Правительство земли Берлин заявило, что "дальнейшие формы поддержки" будут обсуждены с министром обороны Борисом Писториусом "в ближайшем будущем".

На вопрос, возможно ли небюрократическое общенациональное решение, министерство обороны, которое управляет военными госпиталями, задействованными в этом вопросе, ответило, что решение, "покрывающее расходы… отвечает интересам всех нас, в том числе с учетом отдельных затронутых случаев". Но поиск решения не является обязанностью министерства обороны, сказал его представитель.

Министерство труда, которое обычно занимается вопросами социального обеспечения, заявило, что за эту тему отвечает министерство здравоохранения. Отвечая на вопрос Politico в начале июня, министерство здравоохранения заявило, что проблема затрат входит в сферу ответственности министерства труда. На прошлой неделе министерство здравоохранения прислало обновленный ответ, в котором говорится, что, если социальная помощь подтверждается местными властями, люди "обычно" становятся обязательными участниками немецкой системы медицинского страхования, а центры занятости платят взносы.

Но ни одно министерство не смогло сообщить Politico, сколько случаев лечения уже было оплачено, а сколько нет.

Лечение украинских военных за границей

Как сообщал УНИАН, 2,5 тысячи украинских защитников смогут проходить лечение и реабилитацию в Польше. Такое предложение во время встречи с президентом Украины озвучил в феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Также СМИ стало известно, что Япония примет на лечение раненых украинских солдат. Некоторое количество украинских бойцов прибудут на лечение в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио уже в июне.

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