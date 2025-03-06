Украинские военные призвали США продолжить поставлять оружие Украине, потому что это помогает бороться за будущее страны.

Украинские операторы Patriot обратились к США по поводу необходимости продолжения оказания военной помощи для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сообщениях Воздушного командования "Запад" и "Юг" в соцсети. В частности, операторы ЗРК Patriot поддержали флеш-моб пилота самолета F-16 и призвали американцев стоять бок о бок с украинцами и продолжать совместную борьбу.

Была выражена благодарность американскому народу за постоянную поддержку и военную помощь. "Спасибо всему американскому народу за поставки нам оружия! Благодаря вашей поддержке мы можем защищать наши города и людей, которые живут в них! Борьба украинцев продолжается!", - говорится в сообщении.

Содействие от США укрепляет Украину и дает украинцам возможность бороться за будущее в свободном мире.

Флешмоб о помощи США

Украинские пилоты истребителей F-16 выразили американцам благодарность за предоставленную США военную помощь.

Герой Украины Вадим "Karaya" Ворошилов опубликовал в Instagram кадры работы украинской авиации и фотографии пилотов, которые держат в руках карточки со словами благодарности. Летчик отметил, что его боевые побратимы благодарят американцев за возможность эффективно защищать города от российского террора.

Ранее президент США Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь для Украины, ранее объявленную предыдущим президентом Джо Байденом.

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