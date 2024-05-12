По словам госсекретаря США, многомесячная задержка с предоставлением помощи "привела к расходам".

США делают все возможное, чтобы ускорить военные поставки Украине, в том числе для создания угрозы Крыму, и уверены, что она может удержать фронт "на востоке". Об этом в интервью CBS News сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, многомесячная задержка в получении дополнительного бюджетного запроса на одобрение и отправку оружия в Украину "привела к расходам".

"Только на этой неделе мы изъяли около 400 миллионов долларов на оборонные поставки Украине из дополнительного бюджета. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить эту помощь. Европейцы делают то же самое", - сказал американский дипломат. Видео дня

По его убеждению, Украина может эффективно держать позицию на востоке, она может "продолжать увеличивать преимущество, полученное для себя в Черном море, куда она выходит, кормя мир, как и раньше, а также держать российские силы под угрозой, в том числе в Крыму, чтобы усложнить для них продолжение этой агрессии".

"Мы предоставляем системы для этого, но это сложный момент. Мы никуда не уходим, как и около 50 стран, которые поддерживают Украину. Это будет продолжаться, и если Путин думает, что он может сломить Украину и ее сторонников, он ошибается", - заверил Блинкен.

Помощь США Украине - последние новости.

24 апреля президент США Джо Байден поддержал миллиардную помощь США Украине. Ранее соответствующее решение принял Конгресс.

Общий пакет помощи Украине предусматривает расходы американского бюджета на уровне 60,84 миллиарда долларов.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину пока поступает не все из обещанной США помощи. Как сказал глава государства, Россия попытается использовать в свою пользу ситуацию, пока Украина ожидает полного прибытия вооружения из нового пакета помощи от США.

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