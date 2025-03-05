Истребители помогают украинцам защищать свои города от российского террора.

Украинские пилоты истребителей F-16 выразили американцам благодарность за предоставленную Соединенными Штатами Америки военную помощь.

Герой Украины Вадим "Karaya" Ворошилов опубликовал в Instagram кадры работы украинской авиации и фотографии пилотов, которые держат в руках карточки со словами благодарности. Летчик отметил, что его боевые побратимы благодарят американцев за возможность эффективно защищать города от российского террора:

"Ваша помощь - это возможность для нас бороться за нашу демократию. Искренне благодарим за вашу поддержку. Вместе к победе!".

Помощь Украине от США

Напомним, во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп обвинил его в неблагодарности за оказанную военную помощь, а вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнул за то, что украинский лидер якобы не благодарил США.

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Согласно анализу CNN, в период с 21 января 2022 года по 12 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский не менее 33 раз публично благодарил Соединенные Штаты Америки, их должностных лиц и американский народ за поддержку Украины.

Вчера западные журналисты сообщили, что президент Дональд Трамп приказал Министерству обороны приостановить всю военную помощь Украине.

Советник по нацбезопасности Майк Волц рассказал, что в администрации Трампа ждут извинений от Зеленского. Президент Украины написал в X, что ему жаль, что встреча прошла не так, как предполагалось.

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