Часть боевиков удалось "зажмурить". Еще один получил ранение.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали группу боевиков из двух вражеских групп российских оккупантов.

Как сообщает пресс-служба ГУР, удачную операцию воины совершили 9 февраля на Бахмутском направлении в населенном пункте Парасковиевка.

Кадры с места атаки свидетельствуют о том, что дроны ГУР обнаружили две группы оккупантов на одной площади. К одной из групп принадлежали шестеро оккупантов, ко второй - восемь. Воины решили ликвидировать обе группы.

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"По итогу: трое россиян 200 и один 300 после первого же попадания", - говорится в сообщении.

Бойцы в шутку отметили, что вторую группу ликвидировали с применением "украинского биооружия" - местной собаки, которая задержала оккупантов для более точного наведения. Четвероногий воин остался жив и невредим. На видео видно, как пес спокойно отошел от эпицентра ударов.

Потери РФ в Украине

Украинские военные продолжают неустанно уничтожать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной. За сутки ВСУ сделали "тикток" еще 690 оккупантам. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили 140 тысяч 460 человек ликвидированы.

Огромные потери понесет российская ЧВК "Вагнер", которая в основном состоит из завербованных зэков. Известны уже десятки случаев гибели на фронте ярых преступников и серийных убийц.

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