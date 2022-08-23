Вооруженные Силы Украины активно используют FlyEye, который имеет достаточно высокие характеристики и возможности.

Вооруженные Силы Украины активно используют не только отечественные дроны, такие как "Фурия", "Лелека-100" или PD-2, но и западные БПЛА. Одним из них является польский FlyEye от WB Group, уже с 2015 года активно используемый в Украине, а в 2017 году принятый на вооружение ВСУ.

Также именно эти дроны были закуплены платформой UNITED24, которая собрала более шести миллиардов гривен на дроны. В частности, сообщалось о получении сразу 20 дронов FlyEye в самой современной версии 3.0.

Возможности FlyEye

Первое, что нужно знать о FlyEye – это единственный польский дрон, который не просто отвечает требованиям НАТО, а рекомендован для принятия на вооружение. То есть FlyEye действительно имеет как высокую надежность и устойчивость к помехам, так и доказанную эффективность использования.

FlyEye, по сути, классический разведывательный дрон, в котором главную роль играет средство наблюдения за противником. Для этого используется гиростабилизированная платформа с двумя камерами - обычной оптической и тепловизионной. Это крайне важно из-за того, что оператор может переключаться между ними уже во время полета. А это позволяет значительно легче находить замаскированные объекты.

Польский дрон достаточно мобилен в использовании. Для его запуска нет необходимости использовать дополнительные средства. Пуск осуществляется "с руки", а не с катапульты, а сам дрон и пульт управления размещается в двух рюкзаках.

Также неплохие летные возможности - время в полете 2,5 часа, что соответствует возможностям украинских дронов "Фурия" и "Аист-100", а максимальная высота полета - 3,5 км. На такой высоте заметить дрон с размахом крыла 3,6 метра, к тому же имеющий электрический двигатель, крайне тяжело. Относительно дальности связи она составляет 50 км, но может быть увеличена путем использования другого FlyEye в качестве ретранслятора. Также реализована передача управлением от одного пульта другому уже во время полета.

Особенности FlyEye

Первая интересная особенность FlyEye в том, что для навигации он использует не только стандартную спутниковую навигацию, а может самостоятельно продолжать полет по наземным ориентирам. То есть миссию можно продолжать даже в условиях, когда враг активно "глушит" GPS.

Следующая очень важная черта FlyEye в том, что он уже интегрирован с автоматизированной системой управления артиллерией Topaz, которая установлена ​​на самоходные артиллерийские установки Krab. Эти САУ в большом количестве не только уже получены Украиной, но и заказаны Вооруженными Силами.

Система Topaz позволяет легко создать так называемый ударно-разведочный контур, когда информация с дрона про цели автоматически передается к батарее САУ, распределяется между ними и вычисляются решения для стрельбы. Это позволяет минимизировать время от обнаружения цели до ее уничтожения, что имеет важное значение в условиях контрбатарейной борьбы.

Более того, FlyEye входит в комплекс баражирующих боеприпасов Warmate, также активно применяемых Вооруженными Силами Украины. И именно FlyEye отвечает за обнаружение целей и целеуказания операторам дронов-камикадзе.

Характеристики FlyEye