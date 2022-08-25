В перечне оказались четверо самых известных рупоров Кремля.

Главный совет Ассоциации польских журналистов призвал судить за совершенные преступления против мирного населения Украины не только "бандитов в российской форме", но и "пропагандистов кремлевского режима", которые выдают себя за журналистов.

Соответствующая заявление появилась на сайте Ассоциации.

Польские журналисты отмечают, что кремлевские рупоры не только дезинформируют мировую общественность о войне России против Украины, но и призывают к борьбе с украинцами во имя империалистических интересов Путина и его окружения.

Авторы заявления отмечают, что топ-пропагандистов РФ Маргариту Симоньян, Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Ольгу Скабееву необходимо судить как военных преступников после падения режима российского диктатора.

"Это самые известные лица российской пропаганды. К сожалению, их значительно больше, ввиду того что в России сейчас вообще нет свободных СМИ... Манипуляции, дезинформация и, главное, разжигание ненависти и призывы к убийствам невинных людей в независимой стране никогда не будут считаться журналистикой, а центры российской пропаганды никогда не станут средствами массовой информации", - констатируют польские журналисты.

Как сообщал УНИАН, российские пропагандисты нередко призывают к убийствам украинцев и угрожают ядерными ударами. В частности, недавно топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев удивил невиданной откровенностью. Кремлевский рупор публично признал себя террористом и призвал "сносить" Одессу, Харьков и Николаев.

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