Полицейские автомобили-'фантомы' заработают в еще двух областях Украины

"Фантомы" оснащены системами автоматической фиксации скорости и могут измерять её как во время движения, так и в неподвижном состоянии.

C 16 ноября специальные автомобили "фантом" будут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram.

Белошицкий отметил, что в первую очередь "фантомы" будут патрулировать на наиболее аварийноопасных участках. Он напомнил, что такие автомобили внешне не отличаются от обычных.

"Фантомы" оснащены системами автоматической фиксации скорости и могут измерять её как во время движения, так и в неподвижном состоянии.

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"Превышение скорости фиксируется автоматически, без остановки автомобиля нарушителя. Система контролирует скорость транспорта в обоих направлениях движения – попутном и встречном", - добавил Белошицкий.

Также он отметил, что экипажи "фантомов" реагируют на другие опасные нарушения ПДД, в частности проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии и выезд на встречную полосу. В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

Число "фантомов" в Украине увеличится

Ранее министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что количество автомобилей-"фантомов", фиксирующих нарушения правил дорожного движения, увеличится. По его словам, за более чем 2 месяца работы экипажи таких автомобилей зафиксировали 112 тысяч нарушений скоростного режима.

Также Выговский призвал народных депутатов проголосовать за увеличение штрафов за нарушение ПДД, в частности за превышение скорости.

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