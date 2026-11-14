В Украине в воскресенье будут отключать свет: графики на 15 ноября

"Причина отключений – последствия вражеских атак на энергосистему.

В воскресенье, 15 ноября, в некоторых регионах Украины будут действовать круглосуточные плановые отключения электроэнергии.

По информации "Укрэнерго", для промышленности будут введены графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 2 очередей).

"Причина – последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", – говорится в сообщении.

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Также в "Укрэнерго" напомнили, что актуальные графики отключений следует проверять на официальных страницах оператора системы распределения конкретного региона.

Отключение света – Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго", 15 ноября в регионе будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой НЭК "Укрэнерго".

Отключение света - Харьковская область

Как сообщило "Харьковоблэнерго", по указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме, которая сложилась из-за вражеских обстрелов, в воскресенье, 15 ноября, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения за очередями/подочередями с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 – 16:00-18:00;

1.2 – 14:30-18:00;

2.1 – 14:30-18:00;

2.2 – 14:30-18:00

3.1 – 08:00-11:00; 18:00–22:00;

3.2 – 18:00-22:00;

4.1 – 08:00-11:00; 18:00–22:00;

4.2 – 08:00-11:00; 18:00–22:00;

5.1 – 11:00-14:30;

5.2 – 22:00-24:00;

6.1 – 11:00-14:30; 22:00-24:00;

6.2 – 11:00-14:30; 22:00–24:00.

Ситуация с электричеством в Украине: важные новости

Ранее УНИАН писал, какой будет ситуация с электроэнергией зимой. По словам народного депутата от партии "Батькивщина", первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, никто не может давать прогнозы относительно ситуации с электричеством на зиму для Киева и Украины, ведь "горизонт планирования – сутки". Он объяснил, что всё зависит от нескольких ключевых факторов: куда именно нанёс удар враг, насколько серьёзны разрушения, есть ли необходимое оборудование и можно ли быстро всё восстановить.

Также мы писали, что РФ полностью уничтожила подстанцию в Овруче в Житомирской области. В городском совете жителей призвали быть готовыми к длительному отсутствию света и соблюдать требования светомаскировки.

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