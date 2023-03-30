Вице-спикер Верховной Рады отправилась в Словакию, чтобы поблагодарить за помощь Украине.

Словацкие истребители МиГ-29, которые Украина получила на прошлой неделе, уже защищают Харьков. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, выступая в словацком парламенте.

"От имени всех украинцев, чьи жизни защищает авиация, я вам очень благодарна", — заявила она словацким депутатам.

Также Кондратюк поблагодарила Словакию и за остальную помощь, которую получила Украина – гуманитарные грузы, оружие, поддержку на международном уровне.

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Отдельно вице-спикер выразила благодарность парламенту Словакии за решение признать Россию террористическим государством и за резолюцию с требованием вернуть депортированных в Россию украинских детей.

Словацкая помощь Украине

Словакия стала первой страной, которая передала Украине самоходные системы ПВО – зенитно-ракетный комплекс С-300. Это произошло в начале апреля прошлого года, когда другие страны ограничивались поставками пехотных вооружений и боеприпасов.

Также Словакия в числе первых передала Украине вертолеты – в июне прошлого года. Помимо пяти машин семейства "Ми" в тот пакет помощи также вошли снаряды для "Градов".

Важной частью словацкой помощи Украине стали поставки самоходных гаубиц Zuzana и БМП. Поставка 4 самолетов Миг-29, состоявшаяся на прошлой неделе, подтвердила, что небольшая Словакия оказалась одним из самых последовательных союзников Украины.

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