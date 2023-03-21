Некоторые из МиГов можно будет поставить в строй.

Передача МиГ-29 Украине не изменит ситуацию "в небе", но может подтолкнуть союзников предоставить истребители F-16.

"Мог сам по себе-это устаревший истребитель. В целом устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ - это разработка семидесятых годов. Поставка такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", - заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат "РБК-Украина".

По его словам, некоторые из истребителей можно будет поставить в строй, однако есть и те, которые - невозможно. Однако в целом эта военная помощь усилит обороноспособность нашей авиации. Игнат назвал заявления о передаче МиГов является и психологическим фактором.

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"Это может быть шаг, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", - пояснил спикер.

Истребители для Украины

Украинские власти неоднократно просили поставить истребители F-16, чтобы закрыть небо над Украиной. Однако Запад каждый раз подчеркивает, что передача самолетов нецелесообразна, поскольку ВСУ сейчас якобы нуждаются больше тяжелой техники и боеприпасов.

Несмотря на это Польша и Словакия уже объявили поставку Украине МиГ-29. В Воздушных силах ВСУ пожаловались, что они "неэффективны в борьбе против террора РФ".

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