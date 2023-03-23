Украина получила четыре из тринадцати обещанных истребителей.

Словакия действительно передала Украине четыре МиГ-29, которые были обещаны ранее. Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ.

"Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы Вооруженным силам Украины. Переброска осуществлена украинскими пилотами, с помощью Воздушных сил Словакии, украинского персонала и других компонентов, обеспечивающих безопасность переброски и необходимую документацию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка истребителей осуществлена в рамках межправительственного соглашения между Словакией и Украиной. В рамках этого договора Братислава отдаст Киеву 13 истребителей советского производства, а также часть зенитно-ракетного комплекса.

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Передача Украине словацких самолетов

Сегодня днем власти Словакии сообщили, что уже передали Украине первые четыре МиГ-29, как обещали ранее. Министр обороны страны заявил, что этим действием Словакия выбрала правильную сторону истории.

Этому предшествовала многомесячная эпопея, в ходе которой Словакия то обещала передать свои самолеты чуть ли не завтра, то утверждала, что просто так это сделать не может. Впервые о возможности передать самолеты говорилось еще в июле прошлого года.

После многих месяцев переговоров Словакия всё же одобрила поставку, когда США пообещали словакам солидную компенсацию. За помощь Украине Словакия получит 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с очень большой скидкой и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II.

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