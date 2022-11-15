Однако Роман Свитан убежден, что война с Россией не закончится через два года.

Военный эксперт и летчик, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о сотрудничестве НАТО и Украины.

"У нас тренировочные миссии уже проходят девятый год. С 2014 года есть поток инструкторов в нашу страну. С 2014 года на полигоне Широкий Лан у нас проходят миссии. Это подготовка наших бойцов для выполнения определенных задач, обучение тактической деятельности на поле боя. Потому это уже девятый год - просто увеличивается объем сотрудничества. Это как раз говорит о том, что нашу армию видят уже в НАТО. НАТО полностью берет армию Украины под свой контроль, под систему обучения", - сказал Свитан.

Эксперт добавил, что Украина уже стала частью Запада.

"Армии НАТО - это не только подготовленные части, это еще и система управления. Для того чтобы в систему управления, в систему общей безопасности включиться - для этого надо тесное сотрудничество практически со всеми структурами НАТО. Натовские генералы и Евросоюз нас видят частичкой себя. То есть это очень хороший посыл. Это не говорит о том, что у нас война закончится через два года - совсем нет. Это говорит о том, что мы уже стали частью коллективного Запада. Мы получим членство в НАТО раньше, чем все думают", - убежден Свитан.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября президент Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в НАТО открыты.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что де-факто Украина уже является членом Альянса, но надо оформить это де-юре.

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