У захватчиков есть принципиальная позиция не снимать войска с Покровского направления, которое является для них стратегическим.

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области России однозначно повлияла на весь театр боевых действий, но приоритетом российских оккупантов остается Донбасс. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Отвечая на вопрос относительно того, повлияла ли операция ВСУ в Курской области на фронт непосредственно в Украине, депутат отметил: "Операция в Курске однозначно повлияла на весь театр боевых действий".

По его словам, Курская операция имела несколько задач, из которых она "что-то выполнила, что-то не выполнила". "Но одна из них... - это заставить врага перебрасывать свои войска. И что мы видим? То, что враг действительно начал перебрасывать какую-то часть войск. Мы знаем о 200-й бригаде с Краматорского направления, мы знаем о 80-й с Приднепровского направления", - сказал Костенко.

Видео дня

В то же время, по его словам, у захватчиков есть принципиальная позиция не снимать войска с Покровского направления, которое является для них стратегическим.

"И мы сейчас видим, что они, даже понимая, что у них нет резервов, чтобы отбить Курск, и мы продолжаем продвигаться, они все равно делают ставку на территории Донецка", - отметил Костенко.

Впрочем, добавил он, если врагу будут нанесены такие потери, что они не смогут продвигаться дальше, то ему придется подтягивать резервы.

"Или, если мы здесь разовьем такие действия, когда они уже будут видеть, что они не смогут справиться срочниками или теми ресурсами... На данный момент мы видим, что у них приоритет - это все-таки Донбасс... Они готовы жертвовать или смириться с тем, что происходит на Курском направлении", - сказал Костенко.

В то же время, отметил он, "то, что мы видим, - это еще не весь замысел, который имеется у нашего Генерального штаба".

Наступление ВСУ в Курской области - новости

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отметил, что группировка ВСУ, которая используется в Курской области, ничего бы не изменила на Донбассе - только растянула бы процесс наступления россиян, численностью заставляя их тормозить по ряду направлений. Но ни остановить, ни, тем более, пойти в контрнаступление, не удалось бы.

Как сообщают аналитики ISW, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: