Утрата утрата этого посёлка для репутации Путина будет ещё хуже утраты Суджи, считает эксперт / Коллаж УНИАН, Скриншот, фото Сухопутных войск ВСУ

Кремлю не удается остановить украинское наступление в Курской области, и сейчас ВСУ начинают битву за следующий крупный российский посёлок – Коренево.

Как пишет эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, 20 августа телеграм-канал российской группировки "Север" опубликовал видео, на котором подразделения ВСУ действуют в 300 метрах от въезда в посёлок Коренево (в 19 км от границы). Эти кадры подтверждают, что начались бои за Коренево, к которому ВСУ подбирались несколько дней, подчеркивает Рёпке.

В Курской области начинается бой за пгт Коренево / карта Bild

По его мнению, утрата этого посёлка для репутации Владимира Путина будет ещё хуже утраты Суджи.

Видео дня

"В отличие от Суджи, он не сможет сослаться на внезапность нападения и неподготовленную оборону. Спустя две недели боёв в Курской области российская армия [здесь] приведена в боевую готовность и перебросила в регион тысячи солдат в качестве подкрепления. В этой ситуации проиграть украинскому экспедиционному корпусу было бы страшным позором для российского военного руководства", - отмечает эксперт Bild.

Кроме того, Рёпке отмечает успешное продвижение ВСУ и на других направлениях.

У частности, украинские войска после упорных боёв взяли под контроль деревню Мартыновка на северо-восток от Суджи. Она расположена на трассе Р200, которая ведёт прямо к Курску.

"Мартыновку обороняли чеченские подразделения, деревня была важна как исходный пункт для потенциального контрнаступления на Суджу. Сейчас эта опасность для ВСУ стремительно уменьшается", - отмечает он.

Прорыв ВСУ в Курской области - последние новости

Как сообщают аналитики ISW, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ.

Ранее Bild писал, что после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе. В окружение при этом могут попасть до 3 тысяч российских военных.

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