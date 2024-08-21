По мнению Коваленко, группировка ВСУ в Курской области не изменила бы ситуацию на Донбассе.

Наступления Сил обороны Украины в Курской области РФ, начавшегося 6 августа, никто не ожидал – как и тех результатов, которые оно продемонстрировало, и поэтому оценить ее последствия сложно.

Как пишет военный эксперт Александр Коваленко в материале для Oboz.ua, главной критикой этой операции было то, что направленные на ее выполнение ресурсы можно было отправить для контрнаступления на Донбассе.

"Скажу сразу. Тот, кто думает, что теми силами и средствами, которые были использованы для Курской операции, можно было бы провести успешное контрнаступление на Донбассе и освободить, например, более 1200 квадратных километров территории, крайне далек от военной науки", - отмечает он.

Видео дня

По словам эксперта, группировка ВСУ, используемая в Курской области, ничего бы не изменила на Донбассе – только растянула бы процесс наступления россиян, численностью вынуждая их тормозить по ряду направлений. Но ни остановить, ни тем более пойти в контрнаступление – не удалось бы.

"По сути Курская группировка Сил обороны на Донбассе задержала бы оккупантов на пару недель и больше ничего", - объясняет Коваленко, отмечая, что в Курской области удалось достичь значительных результатов.

"Полный развал приграничной логистики, особенно железнодорожной, идущей в Белгородскую область. С ряда других направлений нехотя, но все же командование РОВ начало передислоцировать подразделения – и этот процесс будет только нарастать, поскольку стабилизировать ситуацию они до сих пор не способны. Под контроль Сил обороны перешло более 1200 квадратных километров Курской области, а если учесть изоляцию Глушковского района, то эта площадь может в ближайшее время превысить 1500 км. Кроме того, пленные, пополнение обменного фонда и т.д.", - пишет эксперт.

Он еще раз подчеркивает, что настолько значительных результатов Силам обороны на Донбассе добиться бы не удалось.

Курская область - новости

В начале августа ВСУ начали наступать на Курщине и уже взяли под контроль более чем 90 российских населенных пунктов. На освобожденной территории украинская сторона создала военную комендатуру.

Как сообщают аналитики ISW, Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ. В то же время, по данным Bild, ВСУ в Курской области начинают сражение за крупный населенный пункт - Коренево.

Вас также могут заинтересовать новости: