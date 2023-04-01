В прифронтовом городе, где еще живут почти 2 тыс. человек, постоянные обстрелы и взрывы.

Полицейские провели эвакуацию людей из прифронтовой Авдеевки, которая находится в "красной зоне".

Как говорится в сообщении Нацполиции, эвакуационная группа "Белый Ангел" вывозит жителей на бронекапсуле и сопровождает тех, кто выезжает на собственном транспорте. "Чтобы помочь всем и максимально быстро реагировать на обстрелы, полиция сформировала дополнительные экипажи", - говорится в сообщении.

"В Авдеевке остается около 1900 жителей. Большинство из них живут в частном секторе в старой части города... Улицы Авдеевки - вымершие. Люди выходят из укрытий только за едой, водой или в больницу. Но каждый выход - смертельный риск", - говорится в сообщении.

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"Недавно женщина погибла, когда пошла к скважине набрать воды. Мужчина получил ранения", - рассказал член экипажа "Белый Ангел" Геннадий Юдин.

На этот раз полицейские эвакуировали пожилых людей, которых попросили забрать их уехавшие ранее родственники. Один из жильцов сначала посадил на эвакуационный борт кошку и собаку.

Кроме того, полицейские объехали локации, где могут быть люди, уговаривая их уехать. После ракетного удара "ангелы" нашли на земле украинский флаг и вернули его на место развеваться как символ несокрушимой Авдеевки.

Ситуация в Авдеевке

В городе не осталось ни одного неповрежденного дома. А газа, электричества и воды там нет с мая прошлого года. Каждый день город подвергается российским обстрелам. Так, 31 марта оккупанты ударили по городу и попали в частный дом, в результате чего погиб 5-месячный мальчик и его бабушка, а отец и мать получили ранения. А за день до этого их уговаривали эвакуироваться, но мать ребенка категорически отказалась.

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