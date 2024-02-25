Президент рассказал, поднимет ли трубку, если ему позвонит Путин

Президент Владимир Зеленский рассказал, поднимет ли трубку, если ему позвонит лидер государства-агрессора Владимир Путин. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопрос, поднимет ли он трубку, если сегодня ночью позвонит Путин, Зеленский сказал: "У него же нет мобилки. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю".

Глава государства заверил, что Путин ему не позвонит, потому что "он не хочет заканчивать эту войну".

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"На сегодня это так. Ослабляя их армию на поле боя, ослабляя их политической изоляцией в мире, ослабляя их санкциями. А если честно, это все знаете о чем? О том, чтобы сделать Путина бедным. Для него деньги - номер один. Если услышите его месседжи, - все вокруг денег. И он обеспечивает безопасность этих денег, даже замороженных активов за рубежом. Поэтому я считаю, его слабое место, - конечно, общественное мнение, но среди бизнеса, который его поддерживает или боится, я считаю, что это его слабое место", - заявил Зеленский.

Зеленский о переговорах с Путиным

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что с пока не видит вероятности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, с Путиным пока невозможно садиться за стол переговоров, ведь он не желает слышать никого и ничего.

"Разве возможно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов? Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он (Путин - УНИАН) сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну, и что это была большая ошибка (она для него маленькая, а для нас - трагедия). Поэтому, должна быть справедливость в этом вопросе", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что Украина не проигрывает в этой войне, ведь тяжелее всего было два года назад. Президент подчеркнул, что у нас "нет альтернативы не победить".

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