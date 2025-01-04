Россияне фактически уже дошли до его окраины.

Сейчас фактически началась битва за город Покровск, в течение недели могут начаться городские бои на его окраинах.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Можно теперь прямо говорить, что фактически началась битва за Покровск. Не на Покровском направлении, а именно за город Покровск. Это пока не означает, что началась битва в Покровске. Мой прогноз, что буквально в пределах этой недели начнутся городские бои по окраине Покровска, поскольку к этой окраине враг фактически уже дошел. Там осталось где-то два километра, где-то километр до начала городской застройки", - сказал он.

Видео дня

По словам Дикого, первые разведывательные группы уже пробовали в город проникнуть, их посылают не просто так, а именно для подготовки штурма.

"Думаю, что россиянам не удастся то, что они сейчас хотят. Они хотят так, чтобы и Покровск взять, но не воевать там. Конечно, для них лучшим сценарием было бы обойти город с двух сторон, создать угрозу мешка. И тогда с перерезанной логистикой, без подвоза БК, без эвакуации раненых, понятно, что никто там не оставался бы. Если бы им удалось обойти город с двух сторон, то тогда бы пришлось им его оставлять без боя. Это их мечта. Недолго пройдет, пока они поймут, что им этого не дадут. Убежден, что им этого не позволят", - пояснил эксперт.

Кроме того, Дикий рассказал, что на Курщине война очень отличается от той, что идет на Донбассе и Харьковщине, и вообще от всего остального фронта.

"Там единственный участок, где нет сплошной линии фронта. Там есть отдельные опорные пункты и у нас, и у врагов, а между ними огромные серые зоны. Там лесистая пересеченная местность. Там война имеет такой характер, как она была на Киевщине, Черниговщине, Сумщине в начале 2022 года. Там происходит постоянное передвижение войны. Такой характер войны для нас выигрышный", - отметил он.

Что еще известно о ситуации вокруг Покровска

Как сообщал УНИАН, капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины Виталий Литвин заявил, что Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать российским оккупационным силам зайти в Покровск Донецкой области.

По его словам, российские оккупанты пытаются обойти Покровск с направлений Песчаное и Николаевка, они улучшили там тактическое положение: "Враг понимает, что как ввяжется в бои в застройке городов Покровск и Мирноград, то будет уничтожено большое количество его личного состава. Каждые сутки на Покровском направлении уже уничтожается от 300 до 400 захватчиков. Враг постоянно пополняет эти штурмовые подразделения в лагерях подготовки на ВОТ Донецкой и Луганской областей".

Военный добавил, что россияне имеют ресурсы не только в живой силе, но и в технике. "Например, только одна из бригад Нацгвардии за месяц может уничтожить до 30 минометных систем с их расчетами. Странность в том, что враг на следующий день на том же месте может развернуть новый расчет с минометом", - сказал Литвин.

Вас также могут заинтересовать новости: