Движение по путепроводу "Восточный" после сегодняшнего удара затруднено.

Россияне ударили по еще одному мосту в Покровске, сообщила Покровская городская военная администрация.

"Из-за утреннего обстрела со стороны врага, который произошел сегодня около 05.40, затруднено передвижение по путепроводу "Восточный". Пока для движения открыта одна сторона. Просим учесть это во время передвижения по городу", - отмечается в сообщении.

В Telegram-канале "Донбасский партизан" обнародовано видео с места попадания. Также отмечается, что "Восточный путепровод" (Горбатый мост) и "Западный путепровод" занимают ключевые позиции в транспортной системе города, связывая его с важными логистическими маршрутами и соседними населенными пунктами. Разрушение этих объектов уже существенно ограничило доступ в город. Дополнительные трудности для снабжения создает разрушение накануне "Мирноградского моста", который был одним из главных путей доставки военных грузов и снабжения.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупанты перебили водоснабжение Покровска в Донецкой области и разрушили мост, соединявший город с Мирноградом.

В Покровской громаде пробурены скважины для обеспечения населения водой.

Информируя о ситуации на Покровском направлении офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что оккупанты не прекращают попыток прорвать линию обороны украинских защитников на Покровском направлении.

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