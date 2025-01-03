Оккупанты имеют много живой силы, техники и вооружения.

Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать российским оккупационным силам зайти в Покровск Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона сказал капитан Национальной гвардии, командир дивизиона артиллерийской разведки, Герой Украины Виталий Литвин. По его словам, российские оккупанты пытается обойти Покровск с направлений Песчаное и Николаевка, они улучшили там тактическое положение:

"Враг понимает, что если ввяжется в бои в застройке городов Покровск и Мирноград, то будет уничтожено большое количество его личного состава. Каждые сутки на Покровском направлении уже уничтожается от 300 до 400 захватчиков. Враг постоянно пополняет эти штурмовые подразделения в лагерях подготовки на ВОТ Донецкой и Луганской областей".

Военный добавил, что россияне имеют ресурсы не только в живой силе, но и в технике. "Например, только одна из бригад Нацгвардии за месяц может уничтожить до 30 минометных систем с их расчетами. Странность в том, что враг на следующий день на том же месте может развернуть новый расчет с минометом", - сказал Литвин.

Видео дня

Он отметил, что Покровское направление является для оккупантов приоритетным, поэтому они применяют здесь большое количество дронов на оптоволокне. Противник хочет захватить Покровск, который затем может стать плацдармом для его продвижения в направлении Константиновки:

"В этом направлении они продвигаются со стороны Торецка, Часового Яра. Покровск и Мирноград это большие города, где потом можно будет скрывать технику, личный состав, разворачивать пункты управления".

Нацгвардеец отмечает. что оккупанты бьют наугад по Покровску, просто уничтожая город. В частности, есть информация, что оккупантами уже разбито 75% жилого фонда и 90% критической инфаструктуры. "Враг просто занимается терроризмом, уничтожая населенные пункты", - сказал Литвин.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий Павел Вышебаба призвал жителей Покровска эвакуироваться, поскольку оккупационные войска РФ активизировались возле города.

Вчера в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщали, что захватчики пытаются окружить Покровск через соседние населенные пункты.

Вас также могут заинтересовать новости: