Именно в компетенции Службы безопасности Украины расследование военных преступлений.

Дело относительно исчезновение журналиста УНИАНа Дмитрия Хилюка передано в Службу безопасности Украины.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова. Она отметила, что сразу после деоккупации Киевщины полиция, коллеги искали журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка, потому что многие знали его лично.

По ее словам, после того как поступила информация о том, что Дмитрий Хилюк исчез из села Козаровичи Вышгородского района Киевской области в марте, полиция проводила расследование, брала показания у его семьи.

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"На тот момент он у нас учитывался как пропавший без вести. Мы не знали, что он находится в плену. И сейчас мы так же это не можем подтвердить", - добавила Прянишникова.

При этом отметила, что тот факт, что передано дело в СБУ Киевской области, свидетельствует о том, что речь идет о военном преступлении, а их расследование является компетенцией СБУ.

"Мы передаем в СБУ все дела, которые касаются военных преступлений. И если это было преступление, которое совершено именно против гражданского лица, и у нас была информация, что это было похищение, то это дело действительно было передано в СБУ и они уже его будут расследовать как нарушение законов и обычаев войны против гражданского населения", - сообщила Прянишникова.

Исчезновение журналиста Хилюка

Как сообщал УНИАН, в село Козаровичи под Киевом оккупанты вошли 26 февраля 2022 года, расставили здесь свою технику, в том числе возле дома, где проживал Дмитрий Хилюк. Журналиста УНИАН и его отца российские оккупанты захватили возле их дома. Отца позже отпустили, а Дмитрий исчез. Позже поступила информация, что Хилюк в плену, его вывезли в Россию. Из одной из российских колоний от Дмитрия Хилюка пришло очень короткое письмо, только три предложения. Эта записка подтверждает: он жив.

"Дорогие мои мама и папа, я жив, здоров. У меня все хорошо. Дима", - говорилось в письме.

Дмитрий уже более года находится в российском плену. Группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу правозащитных комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых РФ незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направлял письмо уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для получения более подробной информации о похищенном Россией журналисте Хилюке, однако ответа пока не получил.

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