Омбудсмен Лубинец заявил, что продолжит поднимать вопрос освобождения Дмитрия Хилюка из российского плена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что неоднократно во время контактов с российской стороной поднимал вопрос возвращения в Украину похищенного российскими военными журналиста УНИАН митрия Хилюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лубинец сказал на брифинге. "Об освобождении вашего коллеги-журналиста, я не могу дать вам положительный анализ. В настоящее время все усилия, которые мы прилагаем - я лично и другие государственные органы власти - не показали положительного результата. К сожалению, он в Украину не вернулся", – сказал Лубинец.

"Говорить вам, что в ближайшем будущем мы его вернем, я тоже не буду. Я привык говорить реальные дела. Единственное, что точно могу сказать, что неоднократно лично поднимал этот вопрос с российской стороной. Поднимал и буду поднимать в дальнейшем", - отметил Лубинец.

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Похищение журналиста Хилюка

Дмитрий Хилюк уже больше года находится в российском плену. Группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу и правозащитным коммьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена Хилюка, а также всем гражданским заложникам, которых РФ незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направлял письмо в уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову для получения более подробной информации о похищенном Россией журналисте Хилюке, однако ответа пока не получил.

В Украине дело об исчезновении журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка передано в Службу безопасности Украины.

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