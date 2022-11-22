Российские элиты больше не верят в "сильного Путина".

Бегство российских оккупантов из Херсона стало камнем преткновения. Оно открыло путь к возвращению Крыма и распаду Российской Федерации. Элиты РФ больше не верят в сильного Путина.

Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в эфире национального телемарафона. Ведущий задал вопрос касательно возвращения Крыма и дальнейшего развала России. Эксперт на это ответил: "Я думаю, камнем преткновения стал Херсон. Вот Херсон запустил процесс возврата Крыма и развала Российской Федерации. Элиты не верят в сильного Путина больше. Единственный областной центр, который он смог завоевать, Украина легко вернула".

По словам Давыдюка, освобождение Херсона также имеет большое символическое значение. Путин утверждал, что территории, незаконно включенные в состав РФ в результате так называемых референдумов, будут защищать всеми способами. Звучали даже прямые намеки на применение ядерного оружия. Однако ВСУ вошли в город и сейчас занимаются освобождением области.

С Крымом история повторится. Давыдюк убежден, что угрозы снова ни к чему не приведут. Как сообщил политолог, Путин — "кабинетная крыса", и он умеет проигрывать. Президент РФ начинал войну с "кучей игрушек", а теперь нет ни "Северного потока", ни Крымского моста, ни Херсона.

"На самом деле, и Советский Союз, уже будучи ядерным государством, проигрывал и распадался. И Россия, которая слабее Советского Союза в десятки раз, просто в десятки раз: бешенная коррупция, ноль потенциала технического и просто спившаяся армия с тупыми генералами. Вот вам и рецепт современной России […] Поэтому не верю, что Россия сможет сохраниться в том виде, в котором она есть сегодня, а началом этого стал Херсон — это 100%", — подытожил Давыдюк.

Ситуация на Херсонщине: последние сведения

Как сообщили местные жители изданию The Guardian, на свалке в освобожденном областном центре оккупанты сжигали тела своих погибших солдат. Горожан сюда не пускали, однако в воздухе стоял отчетливый запах паленных волос.

По данным Генштаба ВСУ, в курортном селе Стрелково на Арабатской стрелке под Геническом рашисты оборудовали пыточную на территории базы отдыха. Здесь они содержат украинских граждан.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала херсонцев покинуть город на зимний период. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградщину, Хмельничину и в другие западные регионы Украины.

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