На данный момент ситуация на границе с Молдовой контролируемая.

В Государственной пограничной службе не исключают, что Россия может использовать молдавский регион Приднестровья для усиления агрессии против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил на брифинге.

Спикер добавил, что обстановка на границе с Молдовой, на приднестровском сегменте остается напряженной, но существенно в последнее время не изменилась.

"К счастью, на линии границы мы не фиксируем попыток нагнетания ситуации или же попыток прорыва границы. Конечно, вокруг территории Приднестровья очень много информации, особенно, которая может иметь спекулятивный характер. Отмечу, что неоднократно пытались обвинить Украину в том, что идут какие-то обстрелы территории Приднестровья. С нашей стороны отмечу, что это не так, и Украина не ведет агрессивные действия", - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что Украина только обороняется.

"Мы не исключаем, что это направление Россия в какой - то момент может использовать для наращивания своей агрессии против нашего государства, однако на данный момент ситуация контролируемая", - подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти взрывы назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Также украинская разведка сообщала, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью.

По данным ГУР, оккупанты пытаются создавать видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

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