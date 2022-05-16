Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности.

В Приднестровском регионе Молдовы не исключается проведение провокаций российской стороной.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка осталась без существенных изменений. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. В регионе не исключается проведение провокаций российской стороной", - отметили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.

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