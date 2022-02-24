Российская агрессия произошла в ряде областей Украины.

Вооруженными силами России осуществлено вторжение в Украину на многих направлениях.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Отмечается, что огонь по пограничным подразделениям и пунктам пропуска осуществлялся артиллерией и авиацией, после чего происходило движение военной техники.

"В частности, российская агрессия состоялась в пределах Луганской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Херсонской, Одесской областей, по о.Змеиный и в зоне ООС", - говорится в сообщении.

Пограничные подразделения в зависимости от развития обстановки передислоцируются на запасные позиции и действуют совместно с украинскими воинами.

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