Аэроразведка работает вплотную к позициям врага.

Прямо перед носом у врага на Харьковщине работает отдельный отряд пограничников. Бойцы проводит аэроразведку и уничтожают врага взрывными устройствами, которые запускают с дронов.

Как говорится в сюжете ТСН, аэроразведка работает преимущественно в серой зоне, поэтому, кроме вражеских обстрелов, с которыми разведчики стыкуют и во время выполнения задач, есть опасность и минных ловушек. Путь для разведчиков прокладывают бойцы с металлоискателями.

Аэроразведчики – "глаза" командования и пункта управления. Бойцы, управляющие дронами, транслируют картинку штабу в режиме онлайн.

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Во время одного из боевых выездов, который состоялся в сопровождении журналистов, бойцы показали, как проводят доразведку местности, куда будет заходить наша пехота.

"Также разведку [нужно] сделать на втором берегу реки, чтобы не было техники и неприятных сюрпризов для наших товарищей", – рассказал один из военных.

Если же вражескую цель необходимо поразить максимально быстро, военные снаряжают дроны боеприпасами. Таким образом можно ликвидировать до 10 оккупантов за раз.

"Обеспечиваю снаряжение дронов боеприпасами, которые мы с радостью сбрасываем на голову нелюдям", – рассказывает боец "Рок".

Благодаря аэроразведке, пехота активно уничтожает врага на Харьковском направлении. Но с наступлением зимы выполнять боевые задачи разведчикам становится все труднее. Из-за низкой температуры дроны быстро разряжаются, частые обстрелы также выводят "птичек" из строя.

На Харьковском направлении враг плотно разместил средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что тоже приводит к проблемам с дронами и их потере.

"Беспилотники в РЭБ ведут себя нестабильно, падают, садятся. Чтобы результат нашей работы был лучше, было бы очень хорошо, если бы были еще дроны-камикадзе", - рассказывает военный.

Ситуация на Харьковщине

В начале сентября украинские защитники проводили успешное контрнаступление на Харьковщине. В середине месяца президент Владимир Зеленский заявил, что область почти освобождена российских военных. По информации ОВА, до конца октября освободили 544 населенных пунктов, под оккупацией России оставались еще 32.

В начале ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что наступление украинской армии на Харьковщине успешно продолжается уже на левом берегу реки Оскол.

После освобождения Харьковщины оккупанты продолжают обстреливать регион из артиллерии.

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