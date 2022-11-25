Для снижения электропотребления и стабилизации системы были применены графики почасовых отключений.

В Харьковской области энергетики восстановили электроснабжение почти всех потребителей, которых обесточило в результате последней атаки российских оккупантов.

Специалисты продолжают работу, чтобы вернуть энергоснабжение еще 5 тысячам потребителям в Купянске, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, для снижения электропотребления и стабилизации системы были применены графики почасовых отключений.

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"Просим жителей отнестись к этому с пониманием, ведь наши электрики делают все возможное, чтобы свет был в каждом доме", - отметил Синегубов.

Ситуация в украинской энергетике после ракетных ударов россиян

Как сообщал УНИАН, с начала октября Россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины, нанося по ней ракетные удары. В частности, последняя из таких массированных атак россиян произошла 23 ноября и привела к тому, что Министерство энергетики назвало блекаутом во всей энергосистеме страны.

Кроме обесточивания, в результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались также и без теплоснабжения и водоснабжения. Также из-за обстрелов сработала аварийная защита на Ривненской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанциях, что привело к отключению их энергоблоков. Уже сегодня все украинские атомные электростанции вновь получили доступ к национальной энергосистеме.

25 ноября глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что украинская энергосистема вышла из тяжелой системной аварии после очередного ракетного удара со стороны российских оккупантов, однако в каждой области в среднем обесточены от 200 до 400 тыс. потребителей.

По состоянию на вечер 25 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит - 30% от потребности потребления.

В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию, что позволит меньше применять ограничения, направленные на предотвращение аварий, а также даст возможность энергетикам сосредоточиться на ремонте поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

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