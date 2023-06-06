Подрыв плотины Каховской ГЭС ударил и по подразделениям российских оккупантов, которые базировались в зонах затопления.
Блогер "Николаевский Ванек" опубликовал фрагмент аудиоперехвата, в котором оккупанты кричат в рацию, держатся на деревьях и просят их спасти.
"Сидим на деревьях, еле держимся", - кричит один из оккупантов по радиосвязи и просит принять меры для спасения.
Как отмечает блогер, это очередное доказательство, что масштаб подрыва дамбы Каховской ГЭС был незапланирован.
РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС
Во вторник, 6 июня, российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за неконтролируемого сброса воды есть угроза затопления ряда населенных пунктов. В МВД назвали зоны опасности.
Затем стало известно, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического уровня в течение пяти часов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС - это очередное военное преступление и экоцид. По его словам, есть угроза для ЗАЭС.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.