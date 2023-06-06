Один из аудиоперехватов свидетельствует, что такие масштабы подрыва россияне не планировали.

Подрыв плотины Каховской ГЭС ударил и по подразделениям российских оккупантов, которые базировались в зонах затопления.

Блогер "Николаевский Ванек" опубликовал фрагмент аудиоперехвата, в котором оккупанты кричат в рацию, держатся на деревьях и просят их спасти.

"Сидим на деревьях, еле держимся", - кричит один из оккупантов по радиосвязи и просит принять меры для спасения.

Как отмечает блогер, это очередное доказательство, что масштаб подрыва дамбы Каховской ГЭС был незапланирован.

РФ взорвала дамбу Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня, российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за неконтролируемого сброса воды есть угроза затопления ряда населенных пунктов. В МВД назвали зоны опасности.

Затем стало известно, что уровень воды из-за подрыва Каховской ГЭС дойдет критического уровня в течение пяти часов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС - это очередное военное преступление и экоцид. По его словам, есть угроза для ЗАЭС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

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