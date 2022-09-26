Одновременно оккупанты продолжали проведение псевдореферендума.

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты выгоняют людей из домов и продолжают снос домов.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты продолжат разрушение жизни мариупольцев. Начат снос домов по ул. Богдана Хмельницкого от дома номер 18. Без предупреждения. В домах жили люди. Вместе с военными людей просто выгнали на улицу и начали снос. Вот она, Россия. Даже во время спектакля "референдум" не стесняются продолжать разрушение и увеличивать горе многострадальных мариупольцев", - отметил Андрющенко.

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Катастрофическая ситуация с жильем в оккупированном Мариуполе

Как сообщал УНИАН, 4 июня Андрющенко заявил, что оккупанты сносят разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов. По этому поводу он подчеркнул, что новые данные о телах погибших невозможно установить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку.

10 июня городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе оккупанты уничтожили 1300 многоэтажных домов и почти под каждым разрушенным домом - от 50 до 100 убитых мариупольцев.

Псевдореферендумы на временно оккупированных территориях

Российские оккупанты объявили 23-27 сентября проведение на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумов с целью присоединения к Российской Федерации.

В связи с низким процентом посещения работники "избирательных комиссий" в сопровождении вооруженных оккупантов собирают подписи местных жителей непосредственно в местах их проживания.

В Мариуполе оккупанты отправляли "мобильные бригады" для проведения "голосования" просто на рабочих местах жителей города.

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