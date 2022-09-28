Вероятно, это будет касаться всех оккупированных территорий.

Оккупационные власти Мариуполя начали собирать данные горожан на мобилизацию. Местное движение сопротивления получило доступ к документам, которые это подтверждают.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Эспрессо".

"Вчера, 27 сентября, наше движение сопротивления получило доступ к документам оккупационной власти Мариуполя, которые свидетельствуют о начале сбора данных людей о создании списков на мобилизацию до 10 октября. И мы понимаем, что где-то с 10 октября пойдет массовая мобилизация мариупольцев. Кроме того, информационное пространство к этому готовит и россиян, также мы уверены, что это будет касаться всех оккупированных территорий которые будут аннексированы", - добавил советник городского головы Мариуполя.

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По его словам, так русское общество говорит анексованим территориям, если люди "захотели приобщиться к великой русской семье", то они должны первыми защищать собственный выбор, потому будет строиться такая кампания по мобилизации и в Мариуполе также.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизацию российских военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отправить на войну планируют около 300 тыс. человек.

По данным разведки Британии, Россия может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

Впоследствии стало известно, что РФ хочет отправить на войну и жителей захваченных территорий.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что принуждение граждан к войне на украинских оккупированных территориях является попыткой масштабной зачистки от нелояльного населения со стороны Москвы.

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