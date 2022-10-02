В тексте речи неоднократно отмечается о "сильной России", которая якобы обеспечит всем безопасность и соблюдение прав.

В Мариуполе оккупационная власть обязала учителей 3 октября провести классный час "разговоры о важном".

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Детям всех возрастных групп должны рассказать, что Мариуполь всегда был Россией. Проклятый Запад не признает законный референдум на этот раз. А вот референдум о независимости Украины в 1991 году был незаконный, но его признали. В общем - читайте сами. Наши источники передали полный текст, утвержденный для озвучивания", - написал он.

Видео дня

Также для примера пропагандисты приводят Косово, которое якобы было признано независимым всем миром несмотря на желание Сербии, а теперь "это не помешало Западу" не признавать оккупационные псевдореферендумы.

В тексте речи неоднократно отмечается о "сильной России", которая якобы обеспечит всем безопасность и соблюдение прав, хотя на самом деле почти полностью разрушила Мариуполь.

"Наш выбор храбрый и правильный. Начался новый этап нашей жизни в составе большой и сильной России", - говорится в пропагандистском тексте.

Оккупация Мариуполя

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Мариуполь в течение месяца находился под контролем боевиков "ДНР", однако затем город освободили.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину российские захватчики окружили Мариуполь и длительное время обстреливали из тяжелой артиллерии и наносили авиационных и ракетных ударов, после чего разрушили и захватили город.

По словам мэра Мариуполя россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем немцы во время Второй мировой.

4 июня Андрющенко сообщил, что оккупанты сносят разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов. Как отметил советник мэра, данные о новых тела погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку.

Местные власти оценивает количество погибших в Мариуполе не менее 22 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе погибли десятки тысяч людей и россияне хотят сделать его "показательно уничтоженным городом".

Вас также могут заинтересовать новости: