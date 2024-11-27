Подполковник считает, что Украине вряд ли удастся вернуть себе все свои территории.

Создание демилитаризованной зоны на территории Украины после завершения войны является реалистичным сценарием развития событий. Об этом рассказал офицер ВВС США подполковник Джахара "Фрэнки" Матисек в интервью "Радио Свобода".

"Вы, по сути, создадите огромную демилитаризованную зону между Украиной, Беларусью, Россией и оккупированными территориями Украины. И это будут миллионы мин и украинские оборонные базы, а также, возможно, силы под флагом Европейского союза в качестве наблюдателей, миротворцев и части этой линии сдерживания. По сути, это стало бы одной большой проволокой сдерживания, если хотите. Это был бы идеальный исход для многих стран, особенно в Европе. Это очень печально и прискорбно, но трудно донести до среднего американца или среднего европейца, что эта война стоит того, чтобы за нее сражаться и умирать", - сказал он.

Подполковник считает, что на такую идею Европу и США может подтолкнуть продвижение россиян к Киеву. Он отметил, что этот сценарий будет похож на разделение Кореи на две отдельные страны в 1940-х годах. Матисек подчеркнул, что лучшим исходом для Украины будет вывод российских войск со всей территории.

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Тем не менее подполковник заявил, что это маловероятно. Он добавил, что американцы, канадцы и европейцы не готовы сражаться и умирать за украинскую территорию.

Создание такой демилитаризованной зоны стало бы миссией под флагом Европейского союза, отметил Матисек. По его словам, в НАТО не захотели бы брать на себя эту ответственность из-за статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей общую оборону в случае нападения на любого члена Альянса.

Подполковник уверен, что страны Восточной Европы, Прибалтика, Франция и Германия готовы отправить свои войска в Украину в случае создания демилитаризованной зоны.

"Я бы сказал, что мы уже знаем, кто готов это сделать, потому что шаблон вроде как существует: НАТО уже имеет усиленное передовое присутствие в Прибалтике, своего рода силы сдерживания".

Матисек поделился, что Украине вряд ли удастся вернуть себе все свои территории и вытеснить россиян. Поэтому он считает, что создание демилитаризованной зоны на территории нашей страны более вероятно.

Планы по завершению войны в Украине - важные новости

Ранее публицист и журналист Питер Померанцев рассказал, что российский диктатор Владимир Путин может начать переговоры по Украине в начале следующего года. В окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые способны согласиться на условия Москвы.

Кроме того, руководитель отдела иностранных новостей газеты Financial Times Алек Рассел считает, что Украина и Запад склоняются к заморозке войны без признанных границ. По его словам, это наиболее реалистичный сценарий.

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