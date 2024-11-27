Создание демилитаризованной зоны на территории Украины после завершения войны является реалистичным сценарием развития событий. Об этом рассказал офицер ВВС США подполковник Джахара "Фрэнки" Матисек в интервью "Радио Свобода".
"Вы, по сути, создадите огромную демилитаризованную зону между Украиной, Беларусью, Россией и оккупированными территориями Украины. И это будут миллионы мин и украинские оборонные базы, а также, возможно, силы под флагом Европейского союза в качестве наблюдателей, миротворцев и части этой линии сдерживания. По сути, это стало бы одной большой проволокой сдерживания, если хотите. Это был бы идеальный исход для многих стран, особенно в Европе. Это очень печально и прискорбно, но трудно донести до среднего американца или среднего европейца, что эта война стоит того, чтобы за нее сражаться и умирать", - сказал он.
Подполковник считает, что на такую идею Европу и США может подтолкнуть продвижение россиян к Киеву. Он отметил, что этот сценарий будет похож на разделение Кореи на две отдельные страны в 1940-х годах. Матисек подчеркнул, что лучшим исходом для Украины будет вывод российских войск со всей территории.
Тем не менее подполковник заявил, что это маловероятно. Он добавил, что американцы, канадцы и европейцы не готовы сражаться и умирать за украинскую территорию.
Создание такой демилитаризованной зоны стало бы миссией под флагом Европейского союза, отметил Матисек. По его словам, в НАТО не захотели бы брать на себя эту ответственность из-за статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей общую оборону в случае нападения на любого члена Альянса.
Подполковник уверен, что страны Восточной Европы, Прибалтика, Франция и Германия готовы отправить свои войска в Украину в случае создания демилитаризованной зоны.
"Я бы сказал, что мы уже знаем, кто готов это сделать, потому что шаблон вроде как существует: НАТО уже имеет усиленное передовое присутствие в Прибалтике, своего рода силы сдерживания".
Матисек поделился, что Украине вряд ли удастся вернуть себе все свои территории и вытеснить россиян. Поэтому он считает, что создание демилитаризованной зоны на территории нашей страны более вероятно.
Планы по завершению войны в Украине - важные новости
Ранее публицист и журналист Питер Померанцев рассказал, что российский диктатор Владимир Путин может начать переговоры по Украине в начале следующего года. В окружении новоизбранного президента США Дональда Трампа есть люди, которые способны согласиться на условия Москвы.
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