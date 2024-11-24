Сейчас Украина и Россия идут на эскалацию, чтобы получить большее преимущество на фронте до вступления Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Как пишет The Washington Post, политик обещал быстро завершить войну в Украине, а избранный им вице-президент Джей Ди Вэнс предполагал, что соглашение между странами может предусматривать создание "демилитаризованной зоны". Между тем европейские сторонники Украины демонстрируют признаки усталости.

По мнению журналистов, опасно то, что Трамп может согласиться на плохую сделку, стремясь довести войну до завершения как можно скорее:

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"Перемирие, которое ратифицирует фактическое расчленение Украины и оставит украинцев разочарованными и преданными их западными сторонниками, вознаградит агрессию Путина и поощрит его к новым актам агрессии".

Другой опасностью является то, что отказ Запада от Украины или соглашение, которое приведет к неприемлемым территориальным потерям, покажут диктаторам по всему миру, что решимость Запада имеет свой "срок годности".

"Украина, которая останется с куском своей восточной территории под российской оккупацией, равнозначна поражению - как для Украины, так и для Запада. Во время президентской кампании господин Трамп много говорил о поспешном и плохо спланированном выводе войск администрации Байдена из Афганистана, который, по словам Трампа, продемонстрировал миру американскую слабость. Отказ от Украины после почти трех лет единого американского и европейского фронта стал бы таким же сигналом", - говорится в статье.

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