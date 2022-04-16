Советник председателя ОП отметил, что демократия не выиграет от этого медленного процесса.

Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия для Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"1. Украина просит у Европы оружие. 2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам. 3. ЕС идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили. 4. Оружие едет слишком долго. В эту игру можно играть долго, но выигрывает от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", - подчеркнул Подоляк.

Ранее Канада анонсировала поставку вооружения для Украины на 500 млн долларов. А Норвегия может передать Украине современное ПВО.

Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 800 миллионов долларов, включая БТР, артиллерийские системы и вертолеты.

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