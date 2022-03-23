Советник главы ОП отметил, что партнеры могут в корне изменить ход боевых действий.

Советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк заявил, что международные партнеры могут изменить ход войны в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Всего четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей РФ", - написал Подоляк.

Ранее Подоляк отметил, что мир не до конца понял, что война в Украине идет не за территорию, а против варварства и монструозности Российской Федерации.

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