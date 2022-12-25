Россия хотела бы, чтобы Беларусь отвлекла хотя бы часть сил и средств Украины на себя.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на территории Беларуси сейчас нет ударной группировки, которая могла бы осуществить новое наступление на Украину.

В эфире телеканала FREEДОМ Подоляк, отмметил, что политическое руководство России и Беларуси находится в аффективном состоянии. Они не оценивают происходящее вокруг надлежащим образом и не понимают последствий своих заявлений или действий. В то же время Россия продолжает перебрасывать в Беларусь мобилизованных.

"Да, Россия перебрасывает туда мобилизованных. Часть этих мобилизованных идут на те или иные полигоны, инструктора их обучают, а потом они возвращаются на Запорожское или Донецкое направление. Это первое. Второе – туда перебрасываются в основном элементы противоракетной и противовоздушной обороны. Это ракетные комплексы "Бук", "Тор", соотвественно, ракетные комплексы С-300 и так далее. То есть Беларусь укрепляет именно эту часть своей обороны, как они говорят. Третье – безусловно, они проводят все время эти, как они говорят, имитационные действия, когда перегоняют вооруженные силы с одного полигона на другой. Имеются в виду такие ротационные принципы: например, из Могилевской области в Гомельскую или в Брестскую, или в Витебскую и тому подобное. Соответственно, таким образом имитируют повышенную активность именно войскового компонента. Четвертое – там постоянно проводятся абсолютно примитивные информационно-психологические кампании. В том числе повестки раздаются и при этом демонстрируется, что вот, мы начинаем подводить апгрейд военкоматов", – рассказал Подоляк.

Кроме того, советник ОП проанализировал сложившуюся в Беларуси ситуацию с точки зрения интересов Украины.

"Во-первых, это все видно невооруженным глазом, и не только нам. Во-вторых, наша разведка активно отрабатывает и оценку психологического состояния, и оценку боеспособности, и оценку слаженности и количества или объема того или иного оружия. На сегодняшний день есть данные, которые нам позволяют судить о том, что ударных группировок не создано. Критического объема военнослужащих не собрано и так далее. Тем не менее, конечно же Беларусь может рассматриваться как страна, которая должна будет принять участие в сухопутной операции для того, чтобы растянуть наши войска, и для того, чтобы отвлечь наше внимание от приоритетных направлений – Запорожской, Донецкой, Луганской или Херсонской (области – ред.). Безусловно, такие сценарии есть", – добавил Подоляк.

Он отметил, что Россия хотела бы, чтобы Беларусь отвлекла хотя бы часть сил и средств Украины на себя. Однако в этом вопросе есть очень важные психологические моменты.

"Во-первых, если господин Лукашенко в первые две-три недели для себя не принял решение участвовать в кампании, когда собственно и он был уверен в том, что Россия нас с вами поставил на колени, то сейчас принимать участие в заведомо проигрышной кампании – это значит просто подписать сразу себе пожизненный срок. То есть сесть рядом на скамье подсудимых вместе с Путиным, Патрушевым, Ковальчуком и так далее. Я не думаю, что столь ушлый человек, которым является Александр Григорьевич Лукашенко, не понимает этого. Второе – моральное состояние Вооруженных сил Беларуси немножко другое. Они прекрасно понимают, что это не их война точно, что эта война идет на территории Украины, что это является классической оккупационной войной. И как бы пропаганда российская не рассказывала, что они славянский мир от сатаны освобождают, на самом деле для цивилизованного мира, частью которого Беларусь все равно хочет быть, это не проходит. То есть мир прекрасно понимает природу этой войны, понимает, что делает Россия в Украине, и кто на кого напал. Это очень важные аспекты", – подчеркнул советник главы Офиса президента.

Помимо этого, есть и третья составляющая.

"Все-таки для того, чтобы атаковать Украину, которая ведет очень эффективную и оборонную маневренную войну и контрнапступательную войну, – это надо обладать чрезвычайными навыками. Мы видим, как себя ведет на поле боя российская армия, и уж тем более мы понимаем, что белорусская армия не намного в лучшую сторону будет отличаться от России. А это значит, что для какого-то эффективного наступления на территорию, где есть леса, болота и так далее, надо иметь чрезвычайно объемную группировку, насыщенную бронетехникой, боевыми машинами пехоты, артиллерией, авиацией и так далее. Всего этого нет, и все это может быть эффективно уничтожено нашими оборонительными рубежами", – резюмировал Подоляк.

Угроза со стороны Беларуси: что известно

24 декабря стало известно, что в Беларуси мотострелковый и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины. Как сообщил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, украинские войска отработали мероприятия по обороне северных границ.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время угрозы наступления России из Беларуси нет, но все же нельзя его исключать. Он отметил активность российских и беларусских войск как обычные маневры или уловки, призванные сбить с толку.

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