По словам спикера, в последнее время наблюдаются нагнетания ситуации, к которым прибегает и Беларусь, и Россия.

Ситуация на границе с Беларусью сейчас контролируемая. Украинские защитники не фиксируют перемещение техники или войск по ту сторону.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, Беларусь усилила свою границу якобы из-за угрозы со стороны Украины.

В то же время те подразделения, которые были брошены в Беларуси на усиление границы, там так и остаются. Их количество и характер действий не меняются.

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"Внимание Украины приковано к действиям вглубь территории Беларуси. Там проходят совместные учения подразделений Беларуси и России. Недавно же РБ осуществляла внезапную проверку боеготовности своих подразделений. Ну и собственно так называемое их развертывание войск "Союзного государства", - рассказал Демченко.

Он обратил внимание, что в последнее время наблюдается нагнетание ситуации, к которым прибегает и Беларусь, и Россия. По мнению представителя ГПСУ, таким образом эти страны пытаются демонстрировать, что к чему-то готовятся. Это нужно чтобы задержать определенное количество украинских военных.

"Чтобы мы не переместили их на более важные направления, где ведутся бои. Украина, конечно, никогда не исключала того, что из Беларуси снова могут уйти войска, то ли России, ну и сами россияне давят на Беларусь, для того, чтобы она приобщилась к открытой войне против Украины", – пояснил Демченко.

Он подчеркнул, что Беларусь по сути уже является участницей этой войны, поскольку предоставляет россиянам для ведения агрессии свою территорию и воздушное пространство. Спикер отметил, что Украина должна быть готова. В ГПСУ понимают все угрозы, но пока ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение, нет.

Война в Украине: роль Беларуси

17 декабря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что сейчас Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отмечал, что белорусская армия не может сыграть определяющей роли в войне России против Украины. В то же время в Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что Беларусь проводит подготовку к участию в войне против Украины.

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