Спутниковые снимки свидетельствуют, что корабль не способен самостоятельно держаться на воде.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк"не может самостоятельно держать вертикальное положение. Чтобы он не перевернулся на бок, россияне подперли его сразу четырьмя другими судами.

На спутниковых снимках, которые опубликовал в Твиттер военный обозреватель "MT Anderson", в частности видно, что подбитый корабль подперли четырьмя судами:

плавучим краном "Гурзуф";

неидентифицированным аварийно-спасательным судном;

2 водолазными катерами.

Также на снимках хорошо видно, что корабль был спрятан на защищенной стоянке.

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Атака на ВДК в Новороссийске

В ночь на 4 августа морской порт Новороссийска был атакован морскими дронами-камикадзе. Во время атаки получил повреждения большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Получив пробоину, он начал крениться на левый борт. Чтобы не допустить затопления корабля, россияне быстро притащили его к причалу.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что "Оленегорский горняк" получил достаточно серьезные повреждения, которые россиянам будет трудно устранить в ближайшее время.

Военно-морской эксперт Андрей Рыженко отметил, что этот корабль уже очень старый - почти 50 лет. Поэтому, учитывая возраст и масштаб повреждений, его уже нет смысла восстанавливать.

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