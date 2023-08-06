Большой десантный корабль "Оленегорский горняк"не может самостоятельно держать вертикальное положение. Чтобы он не перевернулся на бок, россияне подперли его сразу четырьмя другими судами.
На спутниковых снимках, которые опубликовал в Твиттер военный обозреватель "MT Anderson", в частности видно, что подбитый корабль подперли четырьмя судами:
- плавучим краном "Гурзуф";
- неидентифицированным аварийно-спасательным судном;
- 2 водолазными катерами.
Также на снимках хорошо видно, что корабль был спрятан на защищенной стоянке.
Атака на ВДК в Новороссийске
В ночь на 4 августа морской порт Новороссийска был атакован морскими дронами-камикадзе. Во время атаки получил повреждения большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Получив пробоину, он начал крениться на левый борт. Чтобы не допустить затопления корабля, россияне быстро притащили его к причалу.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что "Оленегорский горняк" получил достаточно серьезные повреждения, которые россиянам будет трудно устранить в ближайшее время.
Военно-морской эксперт Андрей Рыженко отметил, что этот корабль уже очень старый - почти 50 лет. Поэтому, учитывая возраст и масштаб повреждений, его уже нет смысла восстанавливать.