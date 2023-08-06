"Оленегорский горняк" после атаки / фото "Милитарист"

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк"не может самостоятельно держать вертикальное положение. Чтобы он не перевернулся на бок, россияне подперли его сразу четырьмя другими судами.

На спутниковых снимках, которые опубликовал в Твиттер военный обозреватель "MT Anderson", в частности видно, что подбитый корабль подперли четырьмя судами:

  • плавучим краном "Гурзуф";
  • неидентифицированным аварийно-спасательным судном;
  • 2 водолазными катерами.

Также на снимках хорошо видно, что корабль был спрятан на защищенной стоянке.

Видео дня
twitter.com/MT_Anderson
twitter.com/MT_Anderson

Атака на ВДК в Новороссийске

В ночь на 4 августа морской порт Новороссийска был атакован морскими дронами-камикадзе. Во время атаки получил повреждения большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Получив пробоину, он начал крениться на левый борт. Чтобы не допустить затопления корабля, россияне быстро притащили его к причалу.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что "Оленегорский горняк" получил достаточно серьезные повреждения, которые россиянам будет трудно устранить в ближайшее время.

Военно-морской эксперт Андрей Рыженко отметил, что этот корабль уже очень старый - почти 50 лет. Поэтому, учитывая возраст и масштаб повреждений, его уже нет смысла восстанавливать.

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