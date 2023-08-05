По мнению эксперта, этот БДК уже не будут восстанавливать.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" после атаки морскими дронами, скорее всего, выведут из эксплуатации и посадят на мель

Об этом в интервью "НВ" рассказал капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. По его словам, это корабль проекта 775, натовская классификация Ropucha. "Оленегорский горняк" предназначен для высадки морского десанта - в роту морской пехоты с техникой, около 12 единиц бронетехники.

"Кораблю уже, кстати, 47 лет. Те повреждения, которые он получил ... его уже нет смысла восстанавливать. Я думаю, вероятнее всего, если он дойдет до какого-то причала, как-то его посадят на мель, то его просто спишут с военно-морского флота", - отметил Рыженко.

Впрочем, этот корабль был необходим оккупантам, ведь его перебросили с Северного флота.

Примерно в начале февраля 2022 года, шесть кораблей, в том числе и этот, зашли в Севастополь, находились там, были загружены полностью десантом и готовились к высадке. Планировалось как минимум два десанта: один на Азовском море, один - на Черном. По словам эксперта, "Оленегорский горняк" точно входил в состав этого десантного отряда.

"А если бы он не был нужен, какой смысл держать его в Черном море? Его отправили бы на Северное море, в обратном направлении, где он как - то нужен", - отметил он.

Уничтожение "Оленегорского горняка"

Напомним, что в ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. По информации российских пропагандистов, на бухту якобы была совершена атака морскими дронами.

На записи, которую предоставили УНИАН источники, можно увидеть, как надводный дрон, начиненный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 членов экипажа. По информации украинской стороны, в результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

В сети появилось видео, на котором можно увидеть, что судно наклонилось и медленно тонет. Спутниковые снимки показали, что оккупантам удалось отбуксировать судно к причалу в Новороссийске. Эксперты прогнозируют, что судно будет находиться на ремонте по крайней мере до конца года.

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