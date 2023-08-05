Благодаря современным средствам ВСУ оккупанты уже не могут себя чувствовать в безопасности ни на суше, ни на море, отметили в ГУР Минобороны.

В ближайшее время восстановить подбитый российский корабль "Оленегорский горняк" противнику будет достаточно проблематично.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона "Єдині новини" рассказал о состоянии поврежденного вчера ночью, 4 августа, российского большого десантного корабля "Оленегорский горняк".

"О "Горняке". С технической точки зрения, в ближайшее время восстановить для врага этот большой десантный корабль будет достаточно проблематично. Потому что это конструкция, которая делалась не на территории современной Российской Федерации. И, соответственно, там повреждения очень значительные. В ближайшее время мы этого "Оленегорского горняка" не увидим", - сказал Юсов.

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Представитель разведки отметил, что враг еще имеет и другие суда, а значит "тем неопознанным плавающим объектам (средствам поражения российских морских объектов - УНИАН) есть еще над чем работать". Он отметил, что речь идет о военных целях.

По словам Юсова, уничтожение врага будет продолжаться, и сейчас уже благодаря современным средствам ВСУ "оккупанты не могут себя чувствовать в безопасности на всей территории - на суше и на море, на украинском оккупированном море". "Конечно, это все прекратится, когда оккупанты покинут и деоккупируют нашу территорию, и суверенитет Украины будет восстановлен", - резюмировал он.

Дроны подбили корабль и танкер - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, всего за два дня повреждены два крупных российских судна в Черном море. Одно из них вчера - у берегов Новороссийска была совершена атака на корабли РФ с помощью надводных дронов. По сведениям УНИАН, это была совместная спецоперация ВМС ВСУ и Службы безопасности нашей страны, в результате которой "Оленегорский горняк" получил пробоину и сильно накренился, его отбуксировали. По сведениям разведки Великобритании, повреждение российского корабля стало серьезным ударом по Черноморскому флоту России.

В ночь на 5 августа появилась информация, что возле Керченского моста было несколько взрывов. Позже появилась информация, что поврежден нефтяной танкер Sig. Российские СМИ информируют, что с танкера Sig разлива топлива не произошло, он получил пробоину, и затоплено машинное отделение.

СМИ писали, что к ночной атаке на российский танкер причастна Служба безопасности Украины. Отмечается, что морской дрон атаковал танкер Sig с топливом для российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, в целом с начала широкомасштабного вторжения РФ на украинскую землю по состоянию на сегодняшнее утро уничтожено 18 вражеских военных кораблей/катеров.

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