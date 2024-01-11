Украинские защитники говорят, что это побуждает врага сдаваться в плен.

Россияне расстреливают своих раненых и сейчас Силы обороны Украины уже знают и фиксируют, кто это делает, чтобы в дальнейшем информация пополнила уголовные дела.

Об этом сообщил офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона "Единых новостей", информируя о ситуации на участке фронта на Авдеевском направлении, обороняющем военное соединение.

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"Противник постоянно ведет попытки штурма. Все попытки неудачны. Мы их достойно встречаем и они возвращаются обратно. Ну, кто может возвращать. Кто не может, остаются. И есть случаи, зафиксированные, когда они своих раненых пристреливают. Сами пристреливают. Есть перехваты. Точно знаем кто, как. Я думаю, что это когда-нибудь пойдет в уголовные дела. Своих раненых они стреляют и это в них какая-то мания. То есть лозунги, которые они пропагандируют и то, что на самом деле происходит, - это очень разные вещи", – сказал Цехоцкий.

На вопрос, стали ли россияне чаще задаваться в плен, поскольку, скорее всего, информация о расстрелах своими же до них доходит, Цехоцкий ответил: "Конечно".

"Информация рано или поздно до них доходит и это влияет. Когда мы относимся к пленным как к пленным, они тоже это знают. И некоторые русские в плену живут лучше, чем у себя дома, никогда в таких условиях не жили. Это в комплексе дает свой результат ", – подчеркнул офицер.

Относительно ситуации на участке фронта он сообщил, что обстрелы врага не прекращаются - "это идет стабильно".

"Немного замедлилось использование дронов, потому что морозы влияют на продолжительность их пребывания в открытом пространстве. Но минометные, артиллерийские обстрелы продолжаются. И днем и ночью не дают нам расслабиться, даже в морозы. Но мы их встречаем и готовы к любому развитию событий", – заверил Цехоцкий.

Обстановка на Авдеевском направлении - детали

Последнее обострение на Авдеевском направлении, начавшееся перед Новым годом, связано с тем, что президент России Владимир Путин хотел получить в подарок украинскую Авдеевку.

По словам бойца "Легиона Свободы" Максима Морозова, обострение в направлении Авдеевки не связано с тактическими успехами врага погодными условиями. Он отметил, что у Сил обороны есть свой план, как защищать Авдеевку.

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