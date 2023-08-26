Враг прекрасно понимает, что взлеты ракетоносителей влияют на нашу экономику и на психологическое состояние населения.

25 августа 2023 года в Украине было объявлено 163 воздушные тревоги на уровнях области и города – больше тревог объявляли только на прошедший День Независимости. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что многочисленные воздушные тревоги были, в частности, связаны с тренировочными полетами российской авиации.

Игнат отметил, что ранее россияне во время учений поднимали МиГ-31К, которые могут нести аэробалистические ракеты "Кинжал", на время до 1,5 часа – сколько хватает топлива, а на этот раз решили действовать в формате "взлет-посадка".

"Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава, с выходом в районы пусков. Обучение пилотов – это непрерывный процесс, и он продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Они "натаскивают" их. Плюс, очевидно, воздушные тревоги, которые в Украине постоянно, раздражают людей, что влияет на нашу экономику по крайней мере, и на наше психологическое состояние, враг это прекрасно понимает", – сказал Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Он также объяснил, что информацию о взлете вражеских МиГ-31К Украина получает от партнеров.

"МиГи поднимаются далеко в тылу России, аэродром "Саваслейка" и другие. ... Мы нашими радиолокационными станциями, к сожалению, не можем фиксировать МиГи, которые летят далеко в России, потому что отслеживаются полеты вражеской авиации на оккупированной территории, в акватории Черного моря и на несколько сотен километров от границы. Информацию о взлетах, пребывании МиГ в воздушном пространстве России, то, заряжены ли они ракетами, мы получаем от наших партнеров", – сказал Игнат.

Воздушная тревога 25 августа - что надо знать

В течение дня 25 августа в Украине шесть раз объявляли масштабную воздушную тревогу в связи со взлетами МиГ-31К.

Помимо этого, посреди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА с юго-восточного направления. Были зафиксированы пуски двух "Шахедов", их уничтожили в пределах Харьковской области.

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