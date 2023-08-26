Воздушные цели были сбиты в пределах Харьковской области.

Вечером 25 августа посреди многочисленных взлетов МиГ-31К, враг также применил ударные БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. "Всего зафиксированы пуски двух "шахедов", которые успешно уничтожены силами и средствами воздушного командования "Восток" в пределах Харьковской области", - сообщили детали в Воздушных силах.

Воздушные тревоги за сутки

Со вчерашнего вечера на территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. Это происходило из-за частых взлетов российских бомбардировщиков. В связи с этим руководитель Объединенного координационного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, почему участились взлеты российских МиГов. По ее словам, во-первых, россиянам такие вылеты нужны для боевого слаживания. "А во-вторых, надо понимать, что каждый вылет - это испытание системы нашей противовоздушной обороны и сбор информации врагом", - отметила Гуменюк.

Видео дня

Ранее в воздушных силах сообщили, что частые взлеты МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал", связаны с подготовкой нового летного состава.

Украина не может не объявлять воздушную тревогу даже при тренировочных полетах врага на указанном типе самолета.

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